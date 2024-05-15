В Госдуме рассказали, когда могут запретить продажу энергетиков детям Володин: в Госдуму внесен законопроект о запрете продажи энергетиков детям

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Депутаты всех фракций внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним в Госдуму, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Решение необходимо принять до августа, подчеркнул он.

Депутаты всех фракций внесли в Государственную думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны, — говорится в сообщении.

По его словам, инициатива позволит защитить здоровье школьников и остановить распространение вредных привычек у молодежи. Ограничения на розничную торговлю такими напитками уже установлены во многих регионах, но не на федеральном уровне, добавил Володин. Депутат подчеркнул, что энергетики потребляет почти каждый четвертый житель России и почти каждый второй молодой россиянин.

Ранее диетолог Антонина Саволюк заявила, что многие водители, чтобы взбодриться за рулем, пьют энергетики, но данный способ только маскирует усталость. Она пояснила, что из-за большого содержания сахара и кофеина действительно можно почувствовать эмоциональный подъем, однако это имеет временный эффект. По словам врача, сладости быстро закисляют внутреннюю среду, из-за чего ухудшается работа мозга.