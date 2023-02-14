В Госдуме рассказали, каким будет патриотический значок на школьную форму Депутат ГД Лантратова предложила взять за основу патриотического школьного значка триколор

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

За основу патриотического значка, который будут носить дети на школьной форме, следует взять триколор, считает автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Парламентарий рассказала «Газете.Ru», что значки должны быть стильными и минималистичными, чтобы у учеников было желание их носить.

На мой взгляд, за основу стоит взять российский триколор. Он и должен стать детским патриотическим символом. Но решать детям. Там точно не должно быть ничего лишнего. Значок нужен стильный, чтобы школьникам хотелось его носить. Минимализм, как они любят, — объяснила Лантратова.

Она уточнила, что проект необходимо реализовывать за счет государства. Парламентарий считает, что разработка и приобретение патриотических значков не должны производиться за счет родителей школьников.

Лантратова также оценила пользу от поднятия флага и исполнения гимна в учебных заведениях. По словам депутата, школьники и учителя стали знать текст наизусть.

Когда принималось решение о поднятии флага и исполнении гимна, многие говорили, что это ни к чему не приведет. Однако я постоянно езжу по регионам, общаюсь со школьниками, с учителями, родителями и вижу, какую это принесло пользу. Дети наизусть знают гимн, — заключила парламентарий.

Лантратова ранее предложила министру профильного ведомства Сергею Кравцову ввести в повседневную жизнь школьников ношение патриотических значков. По ее мнению, значки станут хорошим дополнением к еженедельным урокам «Разговоры о важном». В этом атрибуте она видит отсылку к традициям СССР.