В Госдуме рассказали, каких изменений ждать на рынке кредитования Депутат ГД Аксаков предсказал рост стоимости розничных кредитов

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После повышения ключевой ставки Центробанком РФ до 8,5% следует ожидать роста стоимости розничных кредитов, предсказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В разговоре с «Парламентской газете» депутат отметил, что на это также влияет уровень инфляции и экономическая ситуация в стране.

Прежде всего это реакция на уровень инфляции в экономике. И очевидно, что банки будут учитывать это, чтобы окупать свои вложения и привлекаемые средства. Хотя ориентироваться будут и на действия ЦБ. В том числе это касается таких консервативных продуктов, как ипотека, — предупредил парламентарий.

Аксаков отметил, что поведение потребителей, которые продолжают активно брать кредиты, связано со стремлением людей сохранить деньги, инвестируя накопления в недвижимость. По словам депутата, ЦБ РФ внимательно следит за ситуацией, поэтому не допустит формирования кредитного пузыря. Кроме кредитования наблюдается повышенный интерес к вкладам. Парламентарий объяснил эту тенденцию желанием россиян инвестировать, чтобы приумножить накопленные сбережения.

Аксаков уточнил, что инфляционные процессы ускорились. В связи с этим ЦБ будет вынужден повысить ключевую ставку, чтобы стабилизировать ситуацию. Парламентарий отметил, что лучшим средством для борьбы с инфляцией является развитие экономики. Он привал развивать производства, стимулировать бизнес и наращивать объемы выпускаемой продукции.

В Центробанке ранее допустили повышение ключевой ставки на следующем заседании 15 сентября. Это означает, что ставки по будущим вкладам, ипотеке и потребительским кредитам рискуют подняться еще выше.