В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с 23 июня Депутат Чаплин: в РФ вступает в силу закон о центрах раннего физразвития детей

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С 23 июня в России в силу вступает закон о центрах раннего физического развития детей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он сообщил, что Минспорт в координации с Минпросвещения и Минздравом установит особенности функционирования этих центров. Также, по словам Чаплина, в силу вступит закон, продлевающий господдержку предприятий, занимающихся продажей детских книг.

С 23 июня вступает в силу закон, который продлевает государственную поддержку для малых и средних предприятий, занимающихся продажей детских книг, учебной и образовательной литературы: продление будет до 31 декабря 2027 года. Кроме того, согласно изменениям в законе, открываются центры раннего физического развития детей с целью выявления талантливых детей и развития их способностей к физической культуре и спорту, — отметил собеседник.

Также с 23 июня меняются правила аккредитации организаций, проводящих экспертизу детской информационной продукции: она будет переведена в цифровой формат. Парламентарий добавил, что, кроме прочего, будет обновлен перечень сведений в реестре аккредитованных организаций и экспертов: теперь в перечень лиц, имеющих право на поступление в спортивные вузы без экзаменов, включены победители официальных международных спортивных соревнований.

Список учебных заведений утвердит Правительство РФ, поэтому важно следить за изменениями. Помимо этого, значительно повышены пороговые значения крупного и особо крупного размера при определении ответственности за нарушение авторских и смежных прав, поэтому будьте внимательны, — сказал Чаплин.

Ранее депутаты Государственной думы внесли изменения в законопроект об охране озера Байкал, поправки были подготовлены ко второму чтению проекта. По словам члена комитета Госдумы по экологии Николая Будуева, обновленная версия учитывает поступившие предложения и замечания. В ней говорится о сохранении возможности сплошной вырубки.