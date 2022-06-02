В Госдуме рассказали, какие украинские области должны контролироваться РФ Депутат Затулин: нужно взять под свой контроль Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области

Фото: Министерство обороны РФ

В ходе спецоперации на Украине России необходимо взять под свой контроль дополнительно Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области, сообщил член научного совета при Совбезе РФ Константин Затулин, передает ТАСС. Депутат также поддерживает инициативу по выдаче российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей.

В перспективе мы предоставим это право Николаевской, Одесской и другим областям, которые, я уверен, должны перейти под наш контроль, если мы хотим добиться победы в этой борьбе, — сказал Затулин.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что область после её полного освобождения от украинских националистов возьмёт курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет также заявил, что необходимо ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Сроки переходного периода должны быть сокращены, отметил он.