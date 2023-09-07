В Госдуме рассказали, как в России отметят 100-летие Расула Гамзатова Депутат ГД Шолохов: в Ростове-на-Дону пройдет акция в честь 100-летия Гамзатова

Фото: Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС

Расул Гамзатов

К 100-летию поэта Расула Гамзатова в Дагестане не только назовут вершину в его честь, там организована большая культурная программа, сообщил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он добавил, что в Ростове-на-Дону хор из тысячи человек на Театральной площади исполнять песню «Журавли».

В Ростове-на-Дону завтра пройдет акция, где хор из 1000 человек на Театральной площади исполнять песню «Журавли». Даже сейчас у меня идут мурашки по коже, как представлю, какое потрясающее это будет событие. Такой большой хор всегда берет за душу, а песня на такое потрясающее стихотворение не оставит никого равнодушным, — сообщил Шолохов.

Он добавил, что Расула Гамзатова любят везде, поэтому мероприятий будет много, а некоторые его коллеги и знакомых специально поедут на Кавказ, чтобы отметить рождение поэта.

Мне кажется, даже если б Расул Гамзатович больше ничего не написал, стихотворение «Журавли» все равно проставило бы его в нашей памяти навсегда, — резюмировал он.

Ранее он сообщил, что творчество Гамзатова еще очень долго будут оказывать влияние на последователей и любителей поэзии во всем мире. 8 сентября исполняется 100 лет со дня рождения поэта Расула Гамзатова, который написал знаменитую песню о войне «Журавли», посвятив ее миллионам павших солдат.