В Госдуме рассказали, как успешно пройти любое собеседование Депутат Нилов: на собеседовании нужно показать желание работать

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Чтобы успешно пройти любое собеседование, потенциальному сотруднику необходимо продемонстрировать бешеный настрой и желание работать, посоветовал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнил, что для работодателя важны не диплом, а ответственность и инициативность соискателя.

Главное в соискателе на вакантную должность — это быть ответственным, инициативным, доводить дело до конца. Даже с красным дипломом из лучших вузов страны человек может расстроить работодателя. А можно прийти со средними оценками, с дипломом из малоизвестного вуза, но при этом продемонстрировать такой бешеный настрой и желание работать, — пояснил депутат.

По его словам, также плюсом будет наличие практического опыта. В том числе работодателя могут привлечь соискатели, которые прошли практику в правоохранительных органах или на предприятии, отметил парламентарий. Нилов подчеркнул, что, если потенциального начальника интересует какая-то информация о сотруднике, он спросит об этом во время собеседования.

Эксперт по занятости Екатерина Желябина ранее рассказала, что кандидат после собеседования может самостоятельно позвонить рекрутеру для уточнения решения о его трудоустройстве. Однако, по ее словам, сотрудник отдела кадров может не иметь информации по поводу мнения руководителя организации.