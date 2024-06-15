В Госдуме рассказали, как сэкономить дачникам-пенсионерам Депутат Чаплин: дачники-пенсионеры могут сэкономить на налогах и «коммуналке»

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Российские пенсионеры имеют возможность сэкономить на коммунальных услугах, налогах и других платежах, сообщил депутат Госдумы (Фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, пожилые люди — владельцы участков меньше шести соток могут не платить земельный налог.

Пенсионерам с небольшими участками размером менее шести соток не требуется уплачивать земельный налог. В случае если участок имеет большую площадь, налог рассчитывается только на разницу, — сообщил он.

Чаплин добавил, что в садоводческих товариществах пенсионеры могут значительно сэкономить на коммунальных услугах. Для этого необходимо, чтобы их дом был зарегистрирован как жилой, а пенсионер был прописан в данном товариществе. После выполнения этих условий возможно получение скидки на оплату электроэнергии, а также газа и воды в случае централизованной подачи.

Также можно требовать перерасчета за ЖКУ в квартире, если все лето проживал на даче. Если вы не проживаете в квартире, зарегистрированной на ваше имя, более пяти дней, то при предоставлении документа (например, справка из СНТ или билеты) можно требовать перерасчета коммунальных платежей, таких как вывоз мусора, газ, электричество и вода. Перерасчет производится только в том случае, если нет счетчиков или их установка невозможна, — сообщил он.

Юрист Надежда Локтионова ранее предупредила, что россиянам может грозить штраф за сорняки на дачных участках. По ее словам, размер взыскания будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Москве граждан могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.