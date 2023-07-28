В Госдуме рассказали, как Россия использует «мягкую силу» в Африке Депутат Госдумы Пахомов: Россия может поддержать Африку своими технологиями, умениями и знаниями

Фото: Adekunle Ajayi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия использует «мягкую силу» для поддержки Африки, рассказал в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, РФ может поделиться с африканскими государствами своими технологиями, умениями и знаниями. Депутат подчеркнул, что в странах континента наблюдается дефицит перерабатывающих и обрабатывающих предприятий, хотя имеется большой потенциал.

Мы можем поддержать Африку своими технологиями, умениями и знаниями, как быстро строить промышленные предприятия. В африканских странах дефицит [предприятий] перерабатывающей и обрабатывающей промышленности. Всего, что связано именно с производством, а потенциал большой, рабочей силы, в том числе квалифицированной, достаточно. Мягкая сила — это отношение, если мы будем существенно представлены на соответствующем уровне, — рассказал Пахомов.

По мнению парламентария, нужно начинать с промышленности и энергетики. По его словам, если будут рабочие места, то появится необходимость в строительстве жилья. Пахомов считает, что Россия может предложить свои технологии в этих областях.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии саммита Россия — Африка, что африканский континент становится новым центром силы. Он подчеркнул, что всем нужно считаться с этой реальностью.

Кроме того, Путин сообщил, что Россия намерена выделить африканским странам порядка $90 млн на развитие. Глава государства подчеркнул, что общая сумма списанной РФ задолженности стран Африки составляет $23 млрд.

Путин добавил, что в 2022 году Москва отправила на континент 11,5 млн тонн зерна, несмотря на санкции.