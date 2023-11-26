Россия должна уничтожить места сборки и производства украинских беспилотников, заявил Lenta.ru зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, это станет ответом на атаки ВСУ в РФ. Необходимо предпринять все возможные меры для упреждения нанесения ударов со стороны Украины, считает депутат. При этом целью атак ВСУ он назвал стремление посеять панику и нанести ущерб инфраструктуре.
Мы должны вести постоянную напряженную борьбу, в том числе и с беспилотными летательными аппаратами, с местами базирования, сборки соответствующих беспилотных летательных аппаратов. <...> Надо делать все возможное для упреждения нанесения ударов с их стороны, — заявил Швыткин.
Вместе с тем он отметил успешную работу средств противовоздушной обороны. По словам депутата, система работает максимально эффективно, предохраняя от урона российскую инфраструктуру и жителей.
Ранее над Подольском был сбит украинский беспилотник. Его обломки упали на территории деревни Луковня. Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали громкий взрыв дрона. По предварительной информации, в результате происшествия повреждено четыре домовладения.