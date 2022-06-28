Журова: Литву могут привлечь к ответственности за блокаду Калининграда

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Есть все юридические основания для привлечения Литвы к ответственности за блокаду Калининграда, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Она добавила, что этот вопрос будет решаться в рамках правового поля.

Мы будем указывать Литве на то, что она практически устраивает блокаду для жителей субъекта Российской Федерации, в том числе и много вопросов к гуманности такого отношения. Так что есть все юридические основания для привлечения Литвы к ответственностии мы будем решать этот вопрос строго в рамках правового поля, — заявила Журова.

О прекращении транзита некоторых товаров в Калининградскую область через Литву ранее сообщил глава региона Антон Алиханов. Об этом его уведомили Литовские железные дороги. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что ограничения Литвы фактически являются попыткой установления блокады Калининградской области.

МИД России 20 июня вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и выразил ей протест в связи с попыткой блокады Калининградской области. Москва предупредила дипломата об ответных действиях по защите национальных интересов РФ.