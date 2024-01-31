В Госдуме призвали российскую разведку лучше работать после крушения Ил-76 Депутат Журавлев призвал разведку лучше работать после крушения Ил-76

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Укреплять российские рубежи и усилить работу разведки призвал в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя ситуацию с катастрофой Ил-76 Минобороны РФ. По его мнению, это позволит снизить риски повторения подобных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вряд ли у кого-то остались сомнения в том, что ВСУ пользуются западными вооружениями, когда обстреливают российские мирные города. <...> Мы должны укреплять собственные рубежи, особенно регионы, что граничат с Украиной. <...> Усиливать ПВО, устанавливать дополнительные системы, вести визуальное наблюдение за территорией противника. Кроме того, это еще и работа российской разведки, которая, по идее, должна бы контролировать такого рода приготовления со стороны ВСУ и предупреждать о них заранее, — сказал депутат.

По мнению Журавлева, именно комплексный подход позволит обезопасить российские области в будущем. Концентрация подобных усилий минимизирует такого рода происшествия, подчеркнул парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российский самолет Ил-76, перевозивших украинских пленных, был сбит под Белгородом американской системой Patriot. Он подчеркнул, что его заявление основано на результатах экспертизы. Глава государства добавил, что официально просит прислать международных экспертов и провести необходимый анализ произошедшего, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства.

В этой связи член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что трагедия с крушением самолета Ил-76 показала: России необходимо усилить противовоздушную оборону. По его мнению, международное расследование данного происшествия не даст никаких результатов.