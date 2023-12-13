В Госдуме рассказали, как планируется поднимать культуру на селе Депутат Шолохов: программа «Земский работник культуры» заработает через два года

Государственная программа «Земский работник культуры», призванная привлечь соответствующих специалистов в российские села и малые города, может заработать через два года, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, депутаты порекомендовали правительству рассмотреть возможность подготовки такой программы и заложить на нее средства в бюджете начиная с 2025 года.

Как напоминает издание, проект программы «Земский работник культуры» был подготовлен Министерством культуры в 2021 году. Он предусматривал единовременную выплату в 2 млн рублей сельским работникам культуры на Дальнем Востоке и в 1 млн — в других округах. Однако тогда вопрос уперся в недостаток финансирования.

Денег никогда не бывает достаточно. Поэтому в их распределении решающую роль играют приоритеты. И я теперь уже могу констатировать, что программа «Земский работник культуры» становится таким приоритетом, — отметил Шолохов.

Он добавил, что денежная составляющая программы будет своего рода подъемными для работников культуры. Однако, чисто денежная мотивация будет сильно теряться без решения жилищного вопроса, подчеркнул депутат. Он напомнил, что жилье является критическим фактором, особенно для молодых специалистов, и в этом вопрос возможно использование различных механизмов, в том числе предоставление социального жилья и льготная ипотека.

Также, по словам законодателя, программа «Земский работник культуры» в одиночку не сможет решить проблему дефицита кадров, поэтому необходим комплекс мер по подготовке специалистов в сфере культуры. Кроме того, депутат призвал обеспечить рост зарплат работников культуры.

Ранее стало известно, что правительство РФ направит дополнительно свыше 11 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Речь идет в том числе о работниках культуры, образования, науки и медицины.