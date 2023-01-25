В Госдуме рассказали, как наказать выступивших против страны артистов Депутат ГД Матвейчев: доходы уехавших и выступивших против России артистов надо заморозить

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Все возможные получения доходов уехавших и выступивших против РФ артистов следует замораживать, пока будут идти следствие и определяться их преступления. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, замороженные средства в дальнейшем могут пойти на оплату штрафа, если таковой выпишет суд.

Можно начать какое-то следствие, чтобы установить, есть ли состав преступления, вот на это время, обеспечительные меры, замораживать все возможные получения доходов. Если это будет сделано, потом если окажется, что данный человек совершил какое-то преступление, административное, уголовное, то эти деньги могут пойти на оплату штрафа... Если по суду выписали штраф, административный или уголовный, — сказал парламентарий.

По мнению Матвейчева, замораживать можно доходы от аренды, недвижимость или иные активы, включая гонорары Российского авторского общества (РАО), которые артисты получают от проката своих песен и фильмов. Он также призвал радиостанции «приглядеться» к тому набору артистов, которых они ставят в эфир. В частности, депутата не устроило, что за несколько дней до Нового года он слышал по радио песню Аллы Пугачевой.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что подобные вещи следует делать исключительно по решению суда и только в отношении тех, «кто нанёс вред Российской Федерации, признавая их людьми, нарушившими российские законы». Тогда, по ее мнению, речь может идти и конфискации, и «других финансовых ограничениях».

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что направит в Следственный комитет РФ запрос с целью проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова на признаки содействия терроризму и дискредитации ВС РФ. Поводом для заявления стало одно из прошлогодних интервью Гребенщикова, в котором он заявил об отправке денег ВСУ и раскритиковал действия России.

Также сообщалось, что художественного руководителя Московского цирка имени Никулина Максима Никулина проверят на иностранное финансирование после поездки на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло. По данным СМИ, письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По словам Никулина, эта поездка была связана исключительно с работой.