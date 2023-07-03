В Госдуме рассказали, как наказать соседа по даче за борщевик Депутат Чаплин напомнил о штрафах для дачников, игнорирующих борщевик на своих участках

Фото: Shutterstock

За игнорирование борщевика Сосновского — вредного, опасного для здоровья и быстро распространяющегося сорняка — нерадивым владельцам садовых участков придется раскошелиться, рассказал в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, если соседи по даче допускают разрастание борщевика на чужую землю, можно пожаловаться на них председателю СНТ или местным властям.

Согласно изменениям в законодательстве, местные власти вправе уничтожать борщевик даже на частной земле, а счет за проделанную работу выставить собственнику участка, — пояснил парламентарий.

По его словам, иногда подобные дела даже рассматриваются в судах. Штрафы за нескошенный борщевик составляют для владельцев участков 5 тысяч рублей, а для председателя СНТ — до 50 тысяч.

При этом, как рассказал Чаплин, ученые из Московского государственного строительного университета придумали способ использовать борщевик в качестве сырья для производства высокопрочных, недорогих и безопасных стройматериалов, что особенно актуально в эпоху импортозамещения.

Ранее Никита Чаплин посоветовал бороться с борщевиком с помощью водонепроницаемой пленки и косы. По словам депутата, для победы над сорняком можно «застелить участки с сорняком водонепроницаемой пленкой с апреля по июнь, а потом все лето косить».