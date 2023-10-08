Депутат объяснил, можно ли выкладывать на YouTube ролики с соседями Депутат Гаврилов: соседей можно снимать на видео, но ролики нельзя публиковать

Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что снимать соседей на видео можно, но, если они не согласны, выкладывать эти ролики на YouTube нельзя. Он подчеркнул в разговоре с РИА Новости, что данный вопрос регулируется ст. 152.1 ГК РФ.

Фотографировать дома соседей можно, но если ролики с домом и его жителями и домашними животными или фото будут размещены в соцсетях и на YouTube, то надо понимать, что <...> [публикации] допускаются только с согласия этого гражданина, — сказал Гаврилов.

Он добавил, что сбор и распространение данных о частной жизни, которая может составлять личную или семейную тайну, наказуемы. По его словам, нарушителей могут привлечь к ответственности по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Правонарушение наказывается крупными штрафами или лишением свободы на срок до двух лет.

Гаврилов также подчеркнул, что если с квадрокоптера фиксировали дом гражданина, например с дрона Росреестра, запущенного для исправления реестровых ошибок, то в данном случае нет проникновения в тайну частной жизни.

При этом если дом снимает посторонний частный коптер, то нужно обратиться в полицию, отметил депутат. Гаврилов добавил, что не следует самостоятельно сбивать дрон, поскольку это может быть расценено как умышленное повреждение чужого имущества.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что во дворе дома на Солнечногорской улице в Москве приземлился дрон с коробкой, на которой была надпись SOS. Канал отмечал, что территорию вокруг БПЛА оцепили. Эвакуация жителей не проводилась, поскольку коптер находился на расстоянии 50 метров от ближайших домов.