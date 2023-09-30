В Госдуме рассказали, как можно нарушить закон забором на даче Депутат Чаплин: закон запрещает устанавливать на даче заборы выше 1,5 метра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне должны учитывать законодательные нормы при установке заборов на дачных участках, сообщил «Газете.Ru» депутат Госдумы Никита Чаплин. Он напомнил, что заграждение не должно быть выше 1,5 метра. Кроме того, рядом с домом нельзя устанавливать забор из горючих материалов.

Согласно закону, допускается высота забора на садовых участках не более полутора метров, и не допускается установка глухого забора. Кроме того, в регионах РФ устанавливаются свои нормы, и они могут отличаться от федеральных. Например, в Московской области можно установить забор чуть выше, но не превышая 1,8 метра, — рассказал парламентарий.

По его словам, не менее важным является выбор материала заграждения. Так, если дачник строит забор из дерева, его можно размещать на расстоянии не менее 8 метров от жилого сооружения с деревянными перекрытиями. Если дом полностью из дерева, это ограничение увеличивается до 15 метров.

Ранее депутат также заявлял, что закон запрещает заниматься на садовом участке предпринимательской деятельностью. Так, если дачник решит обустроить автосервис, ему будет грозить штраф в размере 5 тысяч рублей. В то же время открыть дело в СНТ можно на землях общего пользования.