В Госдуме рассказали, как можно быстро увеличить пенсионный стаж Депутат Бессараб: россияне могут докупить до половины стажа для пенсии

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Россияне, которым не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, цена меняется каждый год и в прошлом году можно было приобрести не более 8,12 пенсионного балла за 340 тысяч рублей.

Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины. Это интересно для тех, кто, к сожалению, не смог сформировать свой трудовой стаж в полном объеме или не сформировал пенсионный баланс, — заявила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что надбавку к пенсии получить можно, если оформить уход за нетрудоспособным человеком. Он отметил, что неработающие люди, в том числе пенсионеры, имеют право оформить уход за взрослым или ребенком, имеющим инвалидность.

Парламентарий добавил, что другие граждане, оформляющие уход за нетрудоспособным, будут получать выплату в размере 1200 рублей в месяц. По его словам, при этом необязательно быть родственником или проживать с нетрудоспособным гражданином.