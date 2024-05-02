В Госдуме рассказали, как исламский мир ответит на сожжение Корана в Швеции Депутат Новиков допустил проблемы на Западе в ответ на акции сожжения Корана

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил NEWS.ru, что Швеция, где недавно сожгли Коран, считает себя защищенной расстоянием от стран арабского мира, но ей может грозить ответ на подобные акции. По его словам, радикальные исламские организации, в отличие от политических элит, могут устроить в стране террористические атаки.

Депутат уточнил, что Швеция, как страна западного мира, не принимает других идеологий и настаивает на собственной идентичности. Европейская страна верит, что после подобных акций никакой кары не последует, добавил Новиков.

С точки зрения географии Швеция отделена большими расстояниями от стран арабского мира, считая, что здесь есть зона защищенности, — сказал он.

Новиков подчеркнул, что политический истеблишмент стран арабского мира вряд ли примет серьезные меры в ответ на акции сожжения Корана, ограничившись митингами. Он напомнил, что даже Турция, осудившая подобные выпады, сдалась и поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Если мы говорим о реакции исламских радикальных организаций, возможно, это может обернуться террористическими атаками на территории Швеции, — объяснил Новиков.

Депутат отметил, что власти Швеции полагаются на свои спецслужбы, которые должны пресечь теракты. И Стокгольм при этом не учитывает, что, если подобные атаки будут совершены, то жертвами станут не антиисламские активисты, а мирные жители.

Акция сожжения Корана в Стокгольме прошла 28 апреля. Отмечается, что женщина сожгла священную книгу мусульман под охраной полиции. До этого шведским правоохранителям поступила заявка на проведение аналогичной акции 3 мая в Мальме, за день до начала конкурса песни «Евровидение» в стране.