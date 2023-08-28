В Госдуме назвали способ снизить цены на лекарства Депутат Топилин: госзакупки у российских производителей снизят цены на лекарства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переориентирование системы госзакупок на отечественного производителя лекарств и медицинских изделий поможет предприятиям развиваться и в итоге поспособствует снижению цен, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Также, по его словам, централизованные госзакупки лекарств у единственного поставщика позволят регионам сэкономить бюджетные средства. Соответствующие поправки в существующие законы будут рассмотрены палатой в осеннюю сессию

Как рассказал парламентарий, продукция российских производителей, которая участвует в конкурсах, по качеству не уступает зарубежным аналогам.

В каких-то случаях те же кресла-коляски из КНР более конкурентоспособны. Несколько месяцев назад они выигрывали в цене. <...> В некоторых случаях отечественные товары бывают чуть дороже, чем товары из Китая. Но мы понимаем, что, если сейчас не поддержим нашего производителя и не позволим этот денежный поток, который есть в бюджете, перенаправить российским предприятиям, они просто не смогут развиваться, — подчеркнул Топилин.

По его словам, отечественным производителям нужно дать гарантии по сбыту, это позволит сэкономить и оптимизировать процессы, что в результате приведет к удешевлению продукции. Кроме того, как заявил депутат, централизованные закупки позволят сдержать рост цен на лекарства в регионах.

Любая закупка больших партий, как правило, означает экономию. <...> В постановлении Госдумы прописали поручение правительству отрегулировать для таких закупок надбавки, что еще в большей степени позволит ограничить рост цен на медикаменты. Понятно, что цены меняются и по другим причинам, но это вклад в то, чтобы дополнительных факторов для их роста не возникало, — отметил законодатель.

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