В Госдуме рассказали, как будут привлекать детей к труду Депутат Казакова: привлекать детей к труду будут в рамках школьной программы

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В соответствии с поправками в федеральный закон «Об образовании», касающимися трудового воспитания школьников, уже в ближайшем учебном году к обязанностям учащихся могут добавиться уборка класса, посадка деревьев на пришкольном участке или уход за воинскими мемориалами, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. При этом она уточнила, что трудовое воспитание будет происходить строго в рамках школьной программы. Речь при этом идет не о новом отдельном уроке, а обо всей деятельности, в которую ребенок вовлечен в школе.

Это касается общественно полезного труда, когда ребенок делает что-то не для себя, а для всего коллектива. Например, помогает в подготовке актового зала к мероприятию, уборке класса. Но, конечно, ни о какой работе у директора на даче речи не идет. <...> То есть привлекать детей к общественно полезному труду будут не как попало и не кто как придумает, а в соответствии с программой, — подчеркнула депутат.

Она также рассказала, что с 1 сентября в школах начнутся занятия по профориентации, готовить к выбору будущей профессии начнут с шестого класса, детям расскажут, какие профессии существуют в мире, какие навыки для них нужны, где какие зарплаты. Парламентарий напомнила, что подобная практика была в советских школах. Проводить занятия будут в рамках урочной, внеурочной и дополнительной школьной работы, в том числе в виде экскурсий на предприятия и других мероприятий. По словам Казаковой, программа охватит более восьми миллионов школьников с шестого класса и старше.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому школьники будут привлекаться к общественно полезному труду в обязательном порядке. Закон вступил в силу со дня его публикации 4 августа.