В Госдуме рассказали, как будут контролировать производителей пива и сидра Депутат Гильмутдинов рассказал о создании единого реестра производителей пива и сидра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России появится реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре с обязательной маркировкой этой продукции, а компании, производящие такие напитки без регистрации, будут штрафовать, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Издание уточняет, что правительство опубликовало постановление о правилах ведения этого реестра.

Мы разработали закон о правилах оборота этих напитков, чтобы сократить количество контрафакта и избежать отравлений людей поддельной и некачественной продукцией. <...> Всех производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре нужно строго контролировать. Они войдут в реестр, который будет вести Росалкогольрегулирование, — рассказал депутат.

По его словам, чтобы зарегистрироваться в реестре, компания должна подать заявление с указанием полного названия и адреса, ИНН и видов производимых напитков. Пошлина за регистрацию составит 10 тысяч рублей. При этом реестр будет открытым, чтобы любой желающий мог проверить легальность производителя. За нарушение новых правил предусмотрены наказания.

За производство продукции компаниями, которые не находятся в реестре производителей пива, должностных лиц могут оштрафовать на 35–50 тысяч рублей, а юрлиц — на 200–300 тысяч рублей с возможной конфискацией готовых напитков, техники и сырья и приостановлением работы на два месяца. Будут штрафовать и тех, кто вошел в реестр, но нарушил правила производства. Минимальный штраф составит 100–150 тысяч рублей, а за грубое нарушение придется заплатить 150–200 тысяч, — подчеркнул Гильмутдинов.

Он назвал грубыми нарушениями добавление в напитки этилового спирта, производство без использования средств измерения объема и непредоставление информации в ЕГАИС. Обязательную маркировку введут с 1 сентября, благодаря чему можно будет проследить путь этих напитков от производства до прилавка. Новая система снизит количество контрафакта, выведя с рынка компании-нелегалы, которые не платили налоги и создавали угрозы для здоровья потребителей.

Ранее председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин предложил ввести уголовную ответственность за подделку продуктов питания. По его мнению, такая мера необходима на фоне участившихся случаев продажи фальсификата.