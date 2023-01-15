В Госдуме рассказали, как будет проходить весенний призыв в армию Депутат ГД Картаполов: весенний призыв пройдет по старым правилам

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Призыв на срочную военную службу предстоящей весной будет, скорее всего, проводиться по старым правилам, заявил в эфире телеканала РБК председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, реализация идеи увеличения призывного возраста в ближайшее время маловероятна.

Призывная кампания [по новым правилам] не обязательно [пройдет] весной. Это один из возможных вариантов, я еще раз говорю, скорее всего, что он не будет реализован, — сказал парламентарий.

О подчеркнул, что до тех пор, пока не будет сформирован законодательный пакет, позволяющий изменить призывной возраст, правила останутся прежними. Граждан, не входящих в границы установленного призывного возраста, призывать на срочную военную службу не будут.

Картаполов добавил, что после создания законодательной базы, будут приниматься подзаконные нормативные акты – приказы министра обороны, директивы Генштаба, которые будут разъяснять порядок призыва по новым правилам, сроки переходного периода. По словам депутата, на все это потребуется время.

С инициативой изменения призывного возраста в декабре прошлого года выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его мнению, следует поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 лет до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир путин концептуально поддерживает эту идею. Однако Минобороны должно представить свою аргументацию по данному вопросу.