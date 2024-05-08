В Госдуме рассказали, к чему приведет удвоение МРОТ Говырин: увеличение МРОТ вызовет рост доходов населения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин объяснил «Российской газете», какие результаты ожидаются от увеличения в два раза минимального размера оплаты труда (МРОТ). К 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей в месяц и привести к росту доходов бюджетников при условии их полной занятости.

Говырин уточнил, что сейчас по России МРОТ составляет 19 242 рубля, самый большой установлен в Москве — 29,5 тысячи. Региональные отделения Налоговой службы контролируют, чтобы меньше этого предела работодатели не платили. Депутат отметил, что речь идет о полной занятости, но если есть какие-то договорные отношения, то выплаты могут измениться.

Уже сейчас трудно найти зарплату меньше 35 тысяч рублей, указал Говырин. По его словам, даже студенты за подработку хотят примерно такую сумму. При этом в стране есть нехватка персонала любого уровня, поэтому повышение МРОТ может стать отправной точкой для решения этой проблемы.

Предприниматели склонны сокращать численность работников, чтобы выполнить задание по повышению МРОТ, подчеркнул депутат. Поэтому власти готовы работать с малым и средним бизнесом, чтобы реально улучшить уровень жизни в стране, не допустить удорожания товаров и услуг.

Россияне должны получать зарплату не меньше 100 тысяч рублей, заявил ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его мнению, цены в стране растут «не по дням, а по часам». Депутат считает, что сегодняшние доходы граждан ориентированы на советские времена, однако, как напомнил парламентарий, в СССР все было бесплатное, а сейчас нужно платить за образование, медицину и социальное обеспечение. Арефьев подчеркнул, что зарплата выросла только там, где есть военно-промышленные комплексы, и у военных.