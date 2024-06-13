В Госдуме рассказали, где военкомам Украины искать солдат Депутат Журавлев предложил военкомам Украины искать солдат на гей-параде

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители украинских военкоматов должны быть проинформированы о проведении о проведении гей-парадов (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) все равно, какого качества призывников отправлять на передовую.

Надеюсь, что о проведении этого мероприятия будут вовремя уведомлены представители украинских военкоматов, которым ведь все равно, какого качества призывников отправлять на пушечное мясо, — заявил Журавлев.

По его словам, удивительно, что даже в условиях военного положения на Украине не отказываются от такого рода мероприятий. Это, как считает Журавлев, происходит потому, что такая промывка мозгов может обеспечить в стране западное влияние. Вседозволенность ведет и к тому, что украинцы возомнили себя сверхлюдьми – основа нацизма во всем свете, резюмировал он.

Традиционные ценности, в том числе и православные, такого этнического превосходства не приемлют. Удивительно, что кто-то выступает против. А раскольники ПЦУ должны идти в их же рядах, отношения к Богу они не имеют точно, — заключил Журавлев.

Ранее сообщалось, что в Киеве работники ТЦК приехали к месту проведения вечеринки ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), которую планировали провести в киевском арт-центре Closer. Отмечается, что военкомы проверяли документы и пытались забрать тех, кто их не имел.