В Госдуме рассказали, что ждет фон дер Ляейн из-за обвинений в коррупции Депутат Новиков: фон дер Ляйен не получит наказания из-за обвинений в коррупции

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен относится к той части политической элиты, которая легко уходит от ответственности благодаря своему статусу и связям, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал новость о том, высшие европейские прокуроры вместо коллег из Бельгии продолжат расследование дела о переговорах по вакцинам между фон дер Ляйен и гендиректором фармацевтической компании Pfizer.

Фон дер Ляйен относится к той части политической элиты, которая сравнительно легко уходит от ответственности благодаря своему статусу и связям. Люди такого уровня, в случае выявления противозаконных действий, попадают «под каток» так называемой правоохранительной системы только в том случае, если они вредят чьим-то крупным политическим или экономическим интересам. Как это было в случае с теми, кто оказался фигурантами искусственно сочиненного сексуального скандала, что отрезало путь к французскому президентству, — сказал Новиков.

Парламентарий добавил, что Фон дер Ляйен не рассматривают в США как фигуру, «которая заслуживает зачистки», скорее наоборот. Поэтому, по его мнению, в отношении нее не последует жесткое наказание, даже при подтверждении совершения коррупционных действий.

В феврале 2023 года американская газета New York Times подала на Еврокомиссию в суд из-за отказа органа обнародовать переписку между председателем ЕК и гендиректором компании Pfizer о закупке вакцин от COVID-19.

В октябре 2022 года европейская прокуратура инициировала расследование закупок Европейским Союзом вакцин от коронавируса. До этого европейская палата аудиторов обвинила ЕК в отказе раскрыть подробности роли фон дер Ляйен в переговорах с Pfizer по крупнейшему в Евросоюзе контракту на закупку вакцины в мае 2021 года.

Ранее один из ключевых членов ЕК, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что целесообразность продления полномочий Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии на второй срок вызывает вопросы. По его словам, несмотря на свои качества, она проиграла в голосовании своей собственной партии.