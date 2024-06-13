В Госдуме рассказали, что ждет Армению в случае выхода из ОДКБ Депутат Журавлев: Армения может перестать существовать из-за действий Пашиняна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Учения ОДКБ

Из-за действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна государство может перестать существовать, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий предположил, что именно к этому стремится Запад. По его словам, только так можно объяснить желание Армении выйти из ОДКБ.

Уверен, страна (Армения. — NEWS.ru) в таком случае просто через какое-то время будет поделена между соседями и перестанет существовать как отдельное суверенное государство. Возможно, именно этого как раз и добиваются хамелеон Пашинян и его западные хозяева, иначе все происходящее вокруг блока ОДКБ и объяснить нельзя, — пояснил депутат.

По словам Журавлева, Россия доверяет президенту Белоруссии Александру Лукашенко, о чем свидетельствует передача ядерного оружия. Тем временем, по мнению депутата, Пашинян «крутится ужом» между РФ и Западом.

И как бы мы ни относились к обоим дружественным народам, белорусский президент — наш надежный друг, а вот у власти в Армении сейчас находится человек, который действует вопреки ее национальным интересам, — добавил Журавлев.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян ранее сообщила, что Ереван отозвал своего посла в Белоруссии для консультаций. Другие подробности не уточняются, однако решение было принято после резких высказываний Пашиняна в адрес Лукашенко.