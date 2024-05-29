В Госдуме рассказали, что нового привнесет Дюмин в работу Госсовета В Госдуме уверены, что Дюмин привнесёт энергию в Госсовет

Фото: Kremlin.ru

Алексей Дюмин

Назначение экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина секретарем Госсовета позволит привнести больше энергии в работу этого органа, заявил NEWS.ru депутат КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, основной задачей Дюмина будет реализация нацпроектов, намеченных и уточнённых указом президента РФ от 7 мая.

Думаю, что фундаментально вряд ли что поменяется, потому что задача секретаря Госсовета подготовить материалы к повестке, работу экспертных групп, которые готовят заседание Госсовета. Я думаю, может, будет больше энергии, Дюмин же моложе предыдущего, и он как бы с пылу, с жару. Все-таки он губернатор, — пояснил Коломейцев.

Он также оценил заявление политолога Сергея Маркова о том, что назначение Дюмина в Госсовет свидетельствует о его возможном выдвижении на пост президента РФ после ухода Владимира Путина. По мнению Коломейцева, спешить с подобными выводами не стоит, и преемником может оказаться кто-то неожиданный.

Вы знаете, преемников там пять человек называли. Чем раньше назовут, тем по византийской схеме, раньше его съедят. Преемник может, как черт из табакерки появиться. Вы даже удивитесь, — заключил депутат.

Дюмин был назначен на пост секретаря Госсовета указом президента РФ 29 мая. 14 мая Путин назначил его и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева своими помощниками. До этого Дюмин руководил Тульской областью.

Переходя на новую должность, Дюмин эмоционально попрощался с правительством региона, который он возглавлял с 2016 года. Местные СМИ опубликовали видео, на котором Дюмин, выступая с речью, не смог сдержать слез и отвернулся, чтобы их смахнуть. Вернувшись на сцену, он пошутил: «Аллергия».