В Госдуме рассказали, что может разрушить карьеру всех лидеров стран Европы Депутат Водолацкий: у ЦРУ есть компромат на всех лидеров Европы, включая Макрона

Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Эммануэль Макрон

У ЦРУ есть компромат на всех лидеров Европы, включая президента Франции Эммануэля Макрона, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп, говоря о сроках завершения конфликта на Украине, дал понять, что вышел на тропу войны.

Мы будем наблюдать, как каждого лидера Европы будут выдергивать из этой обоймы желающих войны, конкретно отрабатывать, учитывая, что на каждого есть компромат у ЦРУ, большие папки. Если их выставят на свет божий, достанут их, то политическая карьера Макрона и остальных закончится. Поэтому Трамп, делая заявление о сроках, дал понять, что вышел на тропу войны с теми, кто хочет его опозорить перед всем мировым сообществом, — сказал Водолацкий.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в ходе встречи европейских и американских дипломатов на прошлой неделе европейцы обозначили, какие аспекты потенциального мирного соглашения не будут для них предметом переговоров. Политик не стал уточнять, о чем именно идет речь, но отметил, что Европу волнует только защита французских интересов и европейской безопасности.