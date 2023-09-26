В Госдуме рассказали, что может грозить сыну Кадырова за избиение активиста Депутат ГД Синельщиков: сыну Кадырова может грозить до пяти лет лишения свободы

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму может грозить до пяти лет лишения свободы за избиение активиста Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, рассказал глава конституционного комитета Госдумы Юрий Синельщиков. Комментируя ситуацию НСН, он уточнил, что такое наказание ждет Кадырова-младшего в случае, если его действия признают умышленными.

Возможно, что имело место нанесение телесных повреждений в состоянии аффекта. Если же сын Кадырова умышленно избил арестованного, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Обычно на практике назначают два-три года, бывает и так, что злоумышленник ограничивается условным сроком, — пояснил Синельщиков.

Он отметил, что избиение Журавеля могут признать необходимой обороной. Для этого необходимо доказать, что активист напал на Адама Кадырова. За превышение самообороны наказание обычно мягкое и не связано с лишением свободы, уточнил депутат. Парламентарий считает, что в СК должны взять ситуацию под контроль. Депутат подчеркнул, что Журавеля необходимо судить по всей строгости закона, но применять насилие в отношении задержанных и арестованных нельзя.

Экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в беседе с изданием добавил, что Кадырова-младшего могут привлечь к ответственности за самоуправство. Он считает, что такая реакция недопустима — никто не должен присваивать себе полномочия сотрудников правоохранительных органов.

Полагаю, есть признаки самоуправства. Столь эмоциональная реакция тоже недопустима, поскольку Адам присвоил себе полномочия сотрудников правоохранительных органов. Нужна проверка для установления вины обоих лиц, задействованных в конфликте, — пояснил Скуратов.

Сам Рамзан Кадыров ранее выложил видео, подтверждающее, что его несовершеннолетний сын Адам избил Журавеля. По его мнению, подросток совершил правильный поступок.