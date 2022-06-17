В Госдуме рассказали, что Москва не будет вводить визы для граждан Украины Депутат Слуцкий: Москва не будет вводить визовый режим для украинцев

Российские власти не будут вводить визовый режим для граждан Украины в качестве ответной меры на действия Киева. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет «Интерфакс». Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.

Решение Украины о визовом режиме в отношении граждан РФ — это провокация. Мы не будем этим заниматься, — заявил Слуцкий.

По мнению парламентария, во введении визы для украинцев нету смысла. Слуцкий считает, что на Украине у россиян «масса» родственников, которые рассчитывают на их помощь.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отметил, что России не стоит вводить визовый режим для граждан Украины в качестве ответной меры. По его мнению, это глупое решение президента Украины Владимира Зеленского, а данный вопрос решится сам собой через какое-то время.