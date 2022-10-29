В Госдуме рассказали, чего ждать от спецоперации до конца года Депутат Гурулев: перелома в спецоперации до конца года не произойдет

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ход и темпы проведения специальной военной операции на Украине не изменятся до конца года, заявил в эфире передачи «Дайте сказать!» член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его словам, это связано с длительной подготовкой и переброской мобилизованных на фронт. При этом он подчеркивает, что и у украинцев «закончился запал», а потому масштабного контрнаступления с их стороны можно не ждать.

Курс подготовки — это минимум месяц. Плюс понимаем, что им нужно еще переместиться. Поэтому на ближайшие месяца полтора я не жду какого-то кардинального перелома в ту или иную сторону, потому что мы готовим свои части, у украинцев запал закончился. <...> До Нового года, я думаю, все это будет примерно в том состоянии, в котором оно есть, — считает Гурулев.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военнослужащего ВСУ писало, что у Киева возникнут большие проблемы с ведением успешных боевых действий зимой. По словам военного, украинской армии будет труднее маскироваться, а российским беспилотникам будет легче отслеживать огневые точки ВСУ. Также усложнится ведение солдатского быта.

Эксперт по безопасности и член координационного совета Росгвардии Роман Насонов считает, что ВСУ с большой вероятностью ждет провал на любом из направлений контрнаступления, так как устойчивость обороны российской армии и эффективность ее разведки выросли. Как рассказал военный эксперт, сформированные украинские ударные группы уже раскрыты, а их намерения выявлены.