В Госдуме раскрыли задачи, которые будут выполнять срочники-миротворцы Депутат ГД Картаполов: срочников могут привлечь к задачам миротворческих миссий

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Солдатов-срочников в миротворческом контингенте планируют привлекать к упрощенным задачам по обеспечению миссии, сообщил URA.RU глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам депутата, срочники-миротворцы могут быть водителями или поварами. Законопроект, предлагающий возможность участия срочников в миротворческом контингенте, уже принят в первом чтении.

Срочники, прошедшие дополнительную подготовку, могут привлекаться к выполнению упрощенных задач в ходе миротворческих миссий. Они могут быть водителями, поварами, — сообщил Картаполов.

Депутат отметил, что среди военнослужащих будет деление на категории. По его словам, те, кто выполняет задачи на линии разграничения, будут стоять на постах. Также будут солдаты, выполняющие задачи в обеспечении на основных базах, но при этом они будут участниками миротворческих операций.

Законопроект, позволяющий включать в состав миротворческих миссий солдат срочной службы, был подготовлен правительством и внесен в Госдуму 22 февраля. Депутаты одобрили документ в первом чтении 4 апреля, поправки ко второму чтению должны внести до 18 апреля. В случае принятия закона срочники на добровольной основе при прохождении специальной подготовки смогут принимать участие в миротворческих миссиях наряду с контрактниками.