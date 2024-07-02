В Госдуме раскрыли, зачем подросткам открывают центры ментального здоровья Депутат Толмачев: центры ментального здоровья помогут подросткам и их семьям

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Центры ментального здоровья помогут подросткам и их семьям, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что они должны появляться не только в Москве, но и во всей России.

Такие центры, безусловно, должны появляться, и не только в Москве. У подростков подвижная психика, гормоны играют. От этого никуда не деться. К сожалению, не все проходят через эту бурю без потерь. Что делать? Решать комплексно: создавать центры, работать с семьями, активизировать школу, подключать внешкольную занятость, — пояснил депутат.

Парламентарий уточнил, что у юных спортсменов или подростков, у которых есть увлечения, психологических проблем меньше. По его мнению, это связано с тем, что они заняты делом. Толмачев при этом добавил, что ситуации бывают разные, поэтому подростки должны иметь возможность обратиться к специалистам, работающим в таких центрах.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что вместо увеличения госпошлины на развод нужно ввести консультации психолога для супругов, которые хотят развестись. Как она отметила, только так можно попытаться сохранить семьи.