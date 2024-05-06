В Госдуме раскрыли возможности России по уничтожению войск НАТО Депутат Красов: Россия сможет уничтожить военных НАТО и за пределами Украины

Фото: Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России смогут уничтожать военный контингент НАТО не только на территории Украины, если Альянс станет стороной конфликта, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он объяснил, что это произойдет, если Блок решит отправить в зону СВО сформированные части. По словам депутата, техника Североатлантического блока «хорошо горит».

И если они решат отправлять в зону конфликта не наемников, а сформированные части, в таком случае у них не получится спрятаться за формулировкой, что они не сторона конфликта. Если они станут стороной конфликта, тогда это мы будем принимать решение, как нам защищать государство и наших граждан. Вплоть до того, что мы будем уничтожать их военный контингент НАТО не только на территории Украины, — заявил Красов.

Главными задачами спецоперации остаются денацификация и демилитаризация Украины, добавил депутат. По его словам, Запад помог прийти к власти президенту Владимиру Зеленскому, а потом попытался победить Россию экономически. Он уточнил, что этот способ потерпел неудачу, поэтому «союзники» Киева развязали вооруженный конфликт, который они же активно спонсируют.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын заявил, что Зеленский втягивает граждан своей страны в финальный виток развала государства. По его мнению, в случае принятия поражения действующие власти Киева утратят возможность существовать на деньги НАТО.