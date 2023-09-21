В Госдуме раскрыли вероятную причину роста цен на топливо Депутат ГД Кравченко назвал игру на оптовом рынке причиной роста цен на топливо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятной причиной роста цен на дизельное топливо в России является игра на оптовом рынке, повышение стоимости носит спекулятивный характер, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий подчеркнул, что такая тенденция носит временный характер.

На мой взгляд, повышение цен носит временный спекулятивный характер. Оно связано с игрой на оптовом рынке. Государственной думой и правительством предпринимаются срочные меры по стабилизации цен, — пояснил Кравченко.

Парламентарий предположил, что в ближайшее время цены на дизельное топливо начнут постепенно возвращаться к исходным значениям. Депутат отметил, что это важно в первую очередь для сельскохозяйственных производителей.

Рассчитываю, что в ближайшие дни цены будут возвращаться к исходным. Это очень важно в первую очередь для сельскохозяйственных производителей и не только, — заключил парламентарий.

Экономист Дмитрий Адамидов ранее рассказал, что для решения проблемы дефицита топлива надо менять систему налогообложения и вводить балансовые задания на поставки внутреннего рынка. Эксперт отметил, что при желании нефтяные компании могут насытить рынок, технических ограничений для этого нет.