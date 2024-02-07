В Госдуме раскрыли, может ли Россия уничтожить завод Bayraktar под Киевом Депутат Журавлев допустил, что Россия уничтожит завод Bayraktar под Киевом

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

БПЛА Bayraktar

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России уничтожат завод по производству БПЛА турецкой компании Bayraktar, строящийся под Киевом. Парламентарий также усомнился, что Украина будет существовать через год, когда руководство предприятия планирует начать выпуск дронов.

Пусть строят. Предположу, что без разговоров он будет уничтожен. Другой вопрос, просуществует ли сама Украина еще 12 месяцев? — считает Журавлев.

Ранее турецкая компания Baykar сообщила, что начала строительство завода под Киевом. По словам гендиректора предприятия Халука Байрактара, там будут производить беспилотники Bayraktar.

По словам Байрактара, ежегодная производительность предприятия составит около 120 дронов Bayraktar. Однако пока неясно, добавил он, будут ли это модели TB2 или TB3.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал, что Украина наладила массовое производство FPV-дронов при помощи западных союзников. По его словам, управление дронами производится при помощи ноутбука: оператор устанавливает маршрут БПЛА на устройстве и передает все необходимые команды. Прохватилов уточнил, что у российской армии также есть подобные беспилотники и их аналоги, но пока что в меньшем количестве.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. По мнению лидера страны, дроны показали свою эффективность в боях на земле, в небе и на море, благодаря применению БПЛА армии удалось «реально изменить» ситуацию в Черном море. Отражение штурмов на земле — это тоже во многом именно работа беспилотников, подчеркнул Зеленский.