В Госдуме раскрыли три важные цели нового правительства Депутат Говырин назвал развитие стартапов одной из целей нового правительства РФ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Одной из целей нового правительства России должно стать активное развитие инновационных программ, направленных на совершенствование технологических стартапов и научно-исследовательских проектов, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, также необходимо увеличить эффективность государственного регулирования экономической деятельности бизнесменов.

Во-первых, следует активно развивать инновационные программы, направленные на развитие технологических стартапов и научно-исследовательских проектов. Во-вторых, необходимо повысить эффективность госрегулирования экономической деятельности предпринимателей, но не в сторону ужесточения, а в сторону предупреждения ошибок и нарушений. Важно разработать и внедрить новые механизмы, которые упростят процесс ведения бизнеса и сделают его более доступным, — сказал Говырин.

Он подчеркнул, что важным аспектом также является улучшение системы образования предпринимательства. Как отметил депутат, нужно создать программы обучения и курсы повышения квалификации именно для бизнесменов. По словам Говырина, речь должна идти о полноценном предпринимательском образовании, а не о «блогерстве и менторстве про быстрый заработок из воздуха». Правительство России в новом составе имеет все возможности для усовершенствования условий развития предпринимательства, заключил Говырин.

Ранее депутат Сергей Алтухов заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра была ожидаемой. По его словам, глава правительства хорошо зарекомендовал себя во время пандемии и в условиях спецоперации. Алтухов подчеркнул, что под руководством Мишустина кабмин всегда был открыт к диалогу в стенах Госдумы.