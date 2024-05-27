В Госдуме раскрыли судьбу западных политиков после окончания СВО Депутат Чепа: после окончания СВО некоторым западным политикам может грозить суд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Некоторым западным политикам и определенным гражданам европейских стран после окончания специальной военной операции может грозить международный суд, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий уточнил, что суд может быть как общественным, так и уголовным.

Если какой-то международный суд и будет, мы должны определенных граждан, в том числе и политиков, запомнить. Независимо от того, какой суд это будет, уголовный или общественный, — пояснил депутат.

В связи с этим Чепа заявил, что Россия должна хорошо запомнить все западные высказывания. По его словам, многие из них носят античеловечный характер.

Россия должна хорошо запомнить все западные высказывания. Нам необходимо запомнить всех. Кто как себя вел, кто к чему призывал, мы помним. Их высказывания носят античеловечный характер, — подчеркнул парламентарий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары по признанной на международном уровне территории России поставленным Западом оружием. Он предложил союзникам по Альянсу над этим задуматься, но в то же время подчеркнул, что НАТО не будет отправлять свои войска на помощь Киеву.