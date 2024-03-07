В Госдуме раскрыли судьбу нового контрнаступления ВСУ Депутат Госдумы Ивлев: новое контрнаступление ВСУ ждет судьба предыдущего

Фото: МО Украины

Новое контрнаступление украинских войск ждет та же участь, что постигла предыдущее, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его мнению, оно обречено на провал.

Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего, — подчеркнул Ивлев.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет высказал похожую точку зрения. По его словам, возможное новое контрнаступление Вооруженных сил Украины станет «суицидальным». Жизнь ничему не учит командование украинской армии, резюмировал политик. В итоге, уверен депутат, военная операция закончится криками и воплями: «А нас за что?».

До этого командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Павлюк сообщил о подготовке к контрнаступлению в этом году. Для этого планируется вывод частей, требующих доукомплектования и обновления. Командованию предстоит стабилизировать линию фронта и подготовить ударную группировку, констатировал военный. При этом за несколько дней до назначения на пост главнокомандующего ВСУ генерал Александр Сырский подчеркнул, что армия переходит к обороне и оставляет попытки наступления.