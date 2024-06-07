В Госдуме раскрыли, специалистов каких рабочих профессий не хватает России Депутат Нилов: Россия испытывает дефицит сварщиков и слесарей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не хватает специалистов трудовых профессий, в том числе сварщиков, сборщиков, слесарей, швей, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий подчеркнул, что также наблюдается дефицит электриков, электромехаников, шлифовщиков и машинистов. По его словам, специалистов приходится приглашать из-за рубежа.

Специалисты трудовых профессий, для понимания, — это сборщики, слесари, швеи, электромеханики, электрики, электромонтеры, оклейщики, шлифовщики, машинисты, бурильщики, маляры, монтажники, раскройщики, шпаклевщики, ювелиры, плавильщики и другие. Конечно, их не хватает, в том числе сварщиков. Мы их приглашаем из-за рубежа, — пояснил Нилов.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что развитие в России собственного производства стало одним из ключевых факторов дефицита кадров в стране. По его словам, производство столкнулось с критической нагрузкой, особенно в сфере оборонной промышленности.

HR-эксперт Гарри Мурадян до этого рассказал, что в России наблюдается рекордно низкий уровень безработицы. Как уточнил эксперт, в целом по стране он составляет около 2,7%, а по Москве — 0,9%. По его словам, у этого есть как плюсы, так и минусы.