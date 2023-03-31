В Госдуме раскрыли смысл вручения повесток через Госуслуги Зампред комитета ГД по обороне Швыткин: повестку через Госуслуги приравняют к личному вручению

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Система оповещения россиян о призыве на срочную службу в армии необходима для того, чтобы минимизировать процент уклонистов, рассказал URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он уточнил, что получение такой повестки будет приравнена к личному вручению.

Это как раз была одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла повестка через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично, — сказал Швыткин.

По его словам, если гражданин удалит свой профиль на портале Госуслуг или же избавится от приложения, это действие будет приравнено к уклонению от призыва. Однако, добавил Швыткин, каждый случай должен быть проанализирован отдельно.

31 марта начальник управления ГОМУ ГШ Владимир Цимлянский сообщил, что Генеральный штаб начал получать информацию о призывниках от государственных органов в электронном виде. Рассылка повесток пройдет уже в рамках весеннего призыва, который начинается 1 апреля.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что нововведение будет организовано по аналогии с рассылками повесток судов, службы судебных приставов или штрафов ГИБДД. Такая рассылка позволит не корректировать законодательство о воинской обязанности и военной службе.

При этом, заметил Салкин, из-за электронной рассылки повесток могут возникнуть проблемы у россиян, находящихся за границей. Если бумажная повестка физически не может быть им вручена и поэтому они не несут ответственности за неявку в военкомат, то электронная повестка может найти призывников в любом месте Земли, сказал юрист.