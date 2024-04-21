В Госдуме раскрыли, сколько российских активов США отдадут Украине Депутат Журавлев: США заморозили лишь $5 млрд российских активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Алексей Журавлев

США одобрением конфискации российских активов у себя в стране просто создают прецедент для Европы, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом депутат подчеркнул, что Вашингтон заморозил в десятки раз меньше средств, чем ЕС.

На самом деле российских активов в США не более чем на $5 млрд, в Европе хранится около $200 млрд, и на их разграбление банкиры из ЕС все никак не решатся, — считает депутат.

По словам Журавлева, история с замороженными резервами РФ пойдет не на пользу всей западной финансовой системе. Оттуда уже начался отток средств из Китая, Индии и арабских стран, которые больше не могут считать Европу и США надежными партнерами, пояснил депутат.

Сейчас ход за Россией, и, по предварительным подсчетам, у нас тоже не меньше чем на $200 млрд западных активов, будем национализировать по мере необходимости, — заключил он.

20 апреля в палате представителей Конгресса США были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

При этом The Washington Post пишет, что власти европейских стран отказываются конфисковывать замороженные российские активы. Чиновники опасаются, что нарушат международное право и отпугнут инвесторов. Кроме того, там не хотят нарваться на ответные действия Москвы, поскольку они будут направлены именно на Европу, а не США.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что в случае конфискации российских активов США придется за это ответить. Он отметил, что в любом случае такой шаг непоправимо отразится на имидже Соединенных Штатов. Многие инвесторы, вложившие в них деньги, начнут спасать свои средства, ведь непоколебимость частной собственности будет нарушена.