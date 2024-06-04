В Госдуме раскрыли, сколько американских солдат находятся в Европе Депутат Журавлев: в Европе находятся около 80 тысяч американских солдат

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Европе находятся не меньше 80 тысяч американских солдат, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий подчеркнул, что США надо продумать пути отхода и держать в европейских странах не только самих солдат, но и авианосцы, на которых их можно забрать.

Лучше бы следовало отрабатывать пути отхода на случай обострения ситуации, и авианосцы держать в европейских портах, чтобы в них можно было спешно загрузить не меньше 80 тысяч человек, именно столько их сейчас в Европе находится, — пояснил депутат.

По мнению парламентария, сухопутные коридоры могут быть использованы для доставки американских войск в страны Запада. Он уточнил, что также они подойдут и для эвакуации обратно. Как подчеркнул Журавлев, на месте Вашингтона он рассматривал бы именно второй вариант.

Те же самые сухопутные коридоры, кстати, могут использоваться как для доставки американских войск в Европу, так и для эвакуации их обратно за океан. Я на их месте рассматривал бы, скорее, вторую возможность — Вооруженные силы США в Европе и так повсюду, их базы в Германии, Польше, Румынии, Литве — вдоль всей российской границы, — уточнил парламентарий.

Ранее стало известно, что страны НАТО разрабатывают наземные коридоры для оперативной переброски американских войск на случай прямого военного столкновения с Россией. Альянс думает над тем, как быстро переместить солдат США и бронетехнику к границам РФ.