В Госдуме раскрыли схему списания алиментов с мобилизованных россиян Депутат ГД Бессараб: алименты у мобилизованных спишут автоматически

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что подлежащие частичной мобилизации россияне не освобождаются от уплаты алиментов. Парламентарий добавила, что сумма будет автоматически вычитаться из средств, которые военнослужащий получает по контракту, и переводиться на счет матери ребенка. По словам Бессараб, дети не должны страдать, пишет URA.RU.

Поэтому если у мобилизованного есть задолженность по алиментам, то она не будет ему прощена. По контракту военные получают соответствующие средства, алименты будут списываться с самого счета. Автоматически, — рассказала Бессараб.

Она напомнила про то, что мобилизованные граждане вправе запросить у кредитно-финансовой организации о предоставлении кредитных каникул.

Юрист, учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин ранее в разговоре с NEWS.ru подробно разобрал ситуацию, когда приходит повестка. По его словам, ответственность наступает только тогда, когда происходит неявка по повестке, которую надлежащим образом вручили. Эксперт объяснил, что человека нельзя заставить расписаться под каким-либо документом.