В Госдуме раскрыли, на какую сумму Россия может предъявить счет Украине Депутат Говырин: Россия может потребовать от Украины триллионы долларов за ущерб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина должна России триллионы долларов за причиненный ущерб, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, эта сумма способна обанкротить страну, а отсутствие официальных требований со стороны Москвы можно объяснить только милосердием.

С учетом того, что нынешняя верхушка Украины безуспешно болеет за свое нацистское дело во главе с [президентом Владимиром] Зеленским, скорее всего, они не задумываются и не понимают, кто оплатит им этот «больничный». Наверное, они не подозревают, что любое непонимание рисков и причины с точки зрения экономики ведет к удвоению компенсации. Те суммы, которые они должны России за причиненный ущерб, а это триллионы долларов, запросто обанкротят Украину, — отметил депутат.

Говырин считает, что Москва пока не заявила об этих требованиях официально в качестве жеста милосердия к тем, «кто обижен умом». При этом парламентарий высмеял аналогичные требования со стороны Киева.

Они там глаголят у себя с высокой расшатанной трибуны, что Россия им якобы что-то должна, это бред. Россия им ничего не должна за их разбитые неонацистские надежды, и наша задача зачистить территорию от националистов и победа будет за нами, время работает на нас! — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответа решение Евросоюза передать доходы от ее замороженных активов Украине. Он также предупредил, что подобными действиями они «рубят сук, на котором сидят», поскольку испортят себе репутацию в глазах инвесторов.

В Евросоюзе в общей сложности заморожено более €200 млрд евроактивов Центробанка РФ. В мире — €300 млрд. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил членам ЕС передать прибыль от них Украине. По его словам, в случае положительного решения вопроса 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения.