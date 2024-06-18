В Госдуме раскрыли, с какого возраста в России можно жениться и открыть ИП Депутат Чаплин: вести бизнес и жениться россияне могут с 16 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне могут жениться и законно вести бизнес с 16 лет, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий уточнил, что для открытия собственного ИП или работы нужно согласие родителей. Тем временем жениться с 16 лет можно при наличии уважительных причин, таких как беременность или рождение ребенка, отметил Чаплин.

Несовершеннолетний может получить статус полностью дееспособного с 16 лет при условии, что он с согласия родителей работает по трудовому договору или осуществляет предпринимательскую деятельность. Или имеется решение органа опеки и согласие обоих родителей либо решение суда, — пояснил парламентарий.

По его словам, разрешение на брак можно получить у местной администрации. При этом, как отметил парламентарий, согласия родителей не потребуется. После регистрации брака несовершеннолетний автоматически получает полную дееспособность, предупредил депутат.

До достижения 18 лет становятся доступными следующие действия: заключение договоров и управление имуществом, представление своих интересов в суде, ведение предпринимательской деятельности. Здесь важно учесть, что после получения дееспособности родители больше не несут обязательств по долгам несовершеннолетнего, — подчеркнул депутат.

Чаплин добавил, что не все действия при этом будут доступны до 18 лет. Так, он уточнил, что несовершеннолетние не могут покупать алкоголь, владеть оружием и водить автомобиль.

Юрист Татьяна Соколова ранее рассказала, что отца освободят от выплаты алиментов на детей по достижении ими совершеннолетия, при усыновлении и в случае приобретения подростком полной дееспособности. Она отметила, что под последним подразумевается вступление в брак после 16 лет при разрешении органа местного самоуправления или ведение предпринимательской деятельности.