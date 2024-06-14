В Госдуме раскрыли реакцию Запада на российские условия мира по Украине Депутат Соболев: Запад не согласится на российские условия мира по Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Запад не согласится на российские условия мира по Украине, уверен член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что у европейских стран совершенно другие цели. Тем временем депутат напомнил, что главные задачи России — демилитаризация и денацификация Украины.

Я думаю, Запад на это не пойдет. У них совершенно другие цели. И у нас есть цели: полная демилитаризация и денацификация Украины. Президент России и верховный главнокомандующий [Владимир Путин] назвал подобные условия. Необходимо рассматривать со всех сторон, — пояснил Соболев.

Путин ранее заявил, что Россия готова сесть за стол переговоров, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине и «перевернуть трагическую страницу истории». Гарантии безопасности для Украины, которые Зеленский подписал на саммите G7 с президентом США Джо Байденом, не имеют никакого значения для России, отметил президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг позже заявил, что страны Альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву, поскольку он не считает предложение Путина по Украине мирным. По мнению Столтенберга, не Киев должен выводить войска из новых регионов РФ, а Москва — с «оккупированных территорий».