В Госдуме раскрыли последствия уклонения от призыва Картаполов: уклонистам от призыва могут запретить выезжать из страны и водить автомобиль

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В случае успешного принятия поправок о едином реестре военнообязанных гражданам России, уклоняющимся от воинского призыва, могут запретить выезд из страны, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, такие меры последуют, если призывник не явился в военкомат в течение двух недель с момента получения повестки, передает телеканал «Звезда»

Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры, — сказал Картаполов.

При этом он подчеркнул, что если неявка продлится дольше, спустя еще 20 дней последуют дополнительные последствия, включая запрет на вождение авто, заключение сделок с недвижимостью, регистрацию ИП и получение кредитов в банке. Сам призывник может обжаловать запрет в течение пяти суток с момента его установления.

31 марта россиянам пообещали, что все срочники весеннего призыва 2023 года будут проходить службу на территории России, в пунктах постоянной дислокации. Предстоящий призыв будет осуществляться в соответствии со сроками, определенными российским законодательством.