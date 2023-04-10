В Госдуме раскрыли подробности об электронных повестках Картаполов: электронные повестки для призывников будут дублировать бумажные

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Электронные повестки от военкоматов будут дублировать обычные бумажные документы в период призыва, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит ТАСС, и вещественный, и виртуальный документ будут иметь равную юридическую силу.

Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения — через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями. И предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. <...> [Повестки имеют] абсолютно одинаковую юридическую силу, неважно каким способом получили эту повестку, — сказал Картаполов.

Он также уточнил, что электронную повестку можно получить в личном кабинете, либо на портале «Госуслуги», либо в МФЦ.

Также Картаполов рассказал, что 11 апреля депутаты Госдумы рассмотрят поправки о едином реестре военнообязанных граждан. По его словам, если инициативы будут одобрены, это поможет исправить ошибки в воинском учете, которые были совершены в 2022 году.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что использование электронных способов оповещения граждан о призыве на военную службу избавило ведомство от волокиты и бюрократизма. По словам главы оборонного ведомства, цифровизация учета граждан улучшила эффективность призыва.

При этом 3 апреля в военном комиссариате Москвы заявили, что не занимаются распространением повесток в электронном виде, хотя до этого о внедрении нового способа вручения повесток рассказывал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.